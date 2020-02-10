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Коронавирус на круизном лайнере. В Минздраве рассказали о состоянии заразившихся украинцев

37-летняя женщина и 25-летний мужчина, у которых подтвердили коронавирус 2019-nCoV, являются членами экипажа лайнера Diamond Princess, где объявили карантин из-за угрозы распространения вируса, заболевание у них протекает беcсимптомно, рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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На борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира
На борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира
Фото: ЕРА

Двое граждан Украины, у которых подтвердили коронавирус 2019-nCoV, будут находиться в обсервации в японской больнице в течение не менее 14 суток, рассказал и.о гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил во время брифинга в Киеве 10 февраля.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

По его словам, оба украинца работают в сфере обслуживания лайнера Diamond Princess, где объявили карантин из-за угрозы распространения вируса. Речь идет о 25-летнем мужчине и 37-летней женщине. 

"Это пока вся имеющаяся информация. Известно также, что заболевание у них протекает бессимптомно, у них сейчас легкая форма заболевания. Они госпитализированы в определенную японскую больницу и будут там находиться не менее 14 суток в обсервации и под медицинским наблюдением", – подытожил Кузин. 

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Все украинцы являются членами экипажа.

Пока обследовали треть из всех, кто находится на борту лайнера. Диагноз "коронавирус" подтвердился уже у 130 человек. Один из членов экипажа Diamond Princess, украинец Тарас Филипов рассказал 10 февраля, что симптомы заболевания начали проявляться у все большего количества людей на борту судна. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171. За пределами Китая на 9 февраля было 307 случаев инфицирования в 23 странах, один человек погиб. 

Теги: Япония, карантин, госпиталь, украинцы, украинец, Минздрав, лайнер, круиз, Сергей Кузин, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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