Tesla возобновила работу завода в Китае, вопреки опасениям по поводу коронавируса

Фабрика Tesla в Шанхае была закрыта с конца января из-за китайского Нового года, а также в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сообщило издание TesManian.

Сообщается, что с утра 10 февраля работники фабрики начали прибывать на предприятие. Охрана тщательно досматривает и допрашивает владельцев авто, не являющихся сотрудниками Tesla. Разрешение на работу и парковку необходимо проверить перед въездом. Перед официальным входом на территорию завода каждый должен пройти еще один осмотр.

Как пишет издание, весь персонал с отличительными знаками Tesla, начиная с рабочих и заканчивая менеджерами, был в противовирусных масках. Значительную часть рабочих фабрики свозили централизованно на автобусах.

Также сообщается, что территория вокруг Gigafactory патрулируется. Охранники проверяют каждый автомобиль, который подъезжает к предприятию для повышения безопасности.

29 января издание The Verge сообщало, что власти Китая приказали закрыть до 9 февраля фабрику Tesla в Шанхае из-за опасений, связанных с коронавирусом. Из-за этого акции компании упали на 20,6%, так как инвесторы опасались насчет того, сможет ли завод восстановить нормальную работу после китайского Нового года, сообщал CNN.