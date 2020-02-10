Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Tesla возобновила работу завода в Китае, вопреки опасениям по поводу коронавируса

Фабрика Tesla в Шанхае была закрыта с конца января из-за китайского Нового года, а также в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шанхайская фабрика Tesla с 10 февраля возобновила работу
Шанхайская фабрика Tesla с 10 февраля возобновила работу
Фото: EPA

Руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сообщило издание TesManian.

Сообщается, что с утра 10 февраля работники фабрики начали прибывать на предприятие. Охрана тщательно досматривает и допрашивает владельцев авто, не являющихся сотрудниками Tesla. Разрешение на работу и парковку необходимо проверить перед въездом. Перед официальным входом на территорию завода каждый должен пройти еще один осмотр.

Как пишет издание, весь персонал с отличительными знаками Tesla, начиная с рабочих и заканчивая менеджерами, был в противовирусных масках. Значительную часть рабочих фабрики свозили централизованно на автобусах.

Также сообщается, что территория вокруг Gigafactory патрулируется. Охранники проверяют каждый автомобиль, который подъезжает к предприятию для повышения безопасности.

29 января издание The Verge сообщало, что власти Китая приказали закрыть до 9 февраля фабрику Tesla в Шанхае из-за опасений, связанных с коронавирусом. Из-за этого акции компании упали на 20,6%, так как инвесторы опасались насчет того, сможет ли завод восстановить нормальную работу после китайского Нового года, сообщал CNN.

Теги: Китай, Шанхай, Tesla, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Loboda показала рану на ноге
Loboda показала рану на ноге
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" СМИ
HBO снимет специальный выпуск сериала "Друзья" – СМИ
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS