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Скалецкая заявила, что Украина готова к появлению нового китайского коронавируса

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала спокойной ситуацию в стране на фоне распространения в мире нового китайского коронавируса 2019-nCoV.

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Скалецкая: Мы готовим медицинскую систему к реагированию в случае, если будет диагностирован коронавирус
Скалецкая: Мы готовим медицинскую систему к реагированию в случае, если будет диагностирован коронавирус
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Министерство здравоохранения Украины готовит медицинскую систему страны к реагированию в случае, если будут диагностированы случаи инфицирования новым китайским коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала в интервью изданию "Українська правда. Життя".

"Ситуация, в которой Украина находится, на самом деле спокойная. На сегодня в Украине случаев инфицирования китайским коронавирусом нет, заболеваний или подозрений также нет. Мы готовим медицинскую систему к реагированию в случае, если будет диагностирована острая респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом", – отметила Скалецкая.

По ее словам, на сегодня Минздрав провел оценку готовности всех регионов страны – состояния каждого заведения, которое может принимать пациентов, и их обеспеченности необходимым оборудованием.

Глава ведомства рассказала, что наибольшей угрозой в случае инфицирования являются проблемы, которые возникают в результате осложнения пневмонии – проблемы с дыханием. Она напомнила, что специального лечения в этом случае не существует, человек в таком случае нуждается в искусственной вентиляции легких.

"Мы сейчас знаем, сколько работает систем ИВЛ, в каких отделениях интенсивной терапии они имеются... Сейчас ситуация по готовности такова: инфекционные больницы есть, в инфекционных больницах защита для медицинских работников есть... В Украине больных пока нет, но мы готовы к появлению случая и мы еще предпринимаем дополнительные действия для того, чтобы подготовиться и быть уверенными, что готово не только министерство и его учреждения, но и все остальные министерства и регионы", – добавила Скалецкая.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, пневмония, лечение, Минздрав, инфекция, Зоряна Скалецкая, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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