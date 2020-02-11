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За сутки от коронавируса в Китае умерло 108 человек, число умерших превысило тысячу

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в КНР умерло 1016 человек, сообщили власти страны.

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7333 человека остаются в тяжелом состоянии
7333 человека остаются в тяжелом состоянии
Фото: ЕРА

В течение суток 10 февраля от последствий заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае умерло наибольшее количество человек с начала эпидемии – 108. Об этом утром 11 февраля сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

103 летальных исхода зафиксировано в провинции Хубэй, еще пять – в других регионах Китая, включая одного умершего в столице Пекине. Общее количество жертв вируса превысило тысячу и составляет 1016 человек.

На материковой части Китая подтверждено 2478 новых случаев заражения инфекцией. Всего заболели 42 638 жителей. В тяжелом состоянии – 7333 человека.

За прошедшие сутки 716 пациентов с коронавирусом выписались из лечебных учреждений.

Зарегистрировано 70 подтвержденных случаев заболевания в особых административных районах Гонконг и Макао и на острове Тайвань, добавили в комиссии.

По состоянию на конец суток 9 февраля в Китае число жертв вируса составляло 908 человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, эпидемия, жертвы, коронавирус 2019-nCoV
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