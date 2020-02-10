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Коронавирус стал причиной подорожания товаров в Китае

Китайские супермаркеты намеренно завышают цены на еду и медикаменты на фоне вспышки коронавируса, пишет CNN.

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В Китае поднялись цены на продукты и медикаменты из-за коронавируса
В Китае поднялись цены на продукты и медикаменты из-за коронавируса
Фото: EPA

Из-за вспышки коронавируса в Китае поднялись цены на продукты питания. Об этом 10 февраля пишет CNN.

В частности, повышаются цены на еду, которая составляет почти треть расходов китайских потребителей. Свинина подорожала на 116% по сравнению с прошлым годом, овощи – на 17%. Цены на медикаменты выросли на 2,3%, а на одежду – на 0,6%.

Отмечается, что в Национальном бюро статистики Китая признали роль коронавируса в росте цен.

В ответ китайские власти ищут пути для регулирования цен на овощи и медикаменты, призывая компании увеличить производство и не устанавливать "заоблачные цены".

Телеканал отмечает, что в конце прошлого месяца регуляторы в Шанхае оштрафовали супермаркет на $290 тыс. после того, как обнаружили завышение цен на овощи на 692%. Из-за подобных ситуаций Верховный суд Китая недавно заявил, что взвинчивание цен может быть наказано тюремным заключением, добавили в CNN.

К борьбе против накручивания цен присоединились и гиганты электронной коммерции Alibaba (BABA), JD.com (JD) и Meituan, объявив, что будут тщательно следить за ценами и удалять товары с завышенными ценами или запрещать продавцам повышать цены.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию к концу суток 9 февраля число погибших от нового коронавируса в КНР составило 908 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171. В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.

Теги: Китай, эпидемия, цены, коронавирус 2019-nCoV
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