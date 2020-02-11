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Коронавирус 2019-nCoV. Минздрав утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя

Из китайского Уханя в Украину эвакуируют только тех украинцев, которые пройдут в аэропорту медицинский контроль и заполнят информированное согласие на добровольную 14-дневную изоляцию, сообщили в Минздраве Украины.

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В Китае коронавирусом заболело более 42 тыс. человек
В Китае коронавирусом заболело более 42 тыс. человек
Фото: ЕРА

11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что ее ведомство совместно с международными партнерами разработало алгоритм эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

Министр заявила, что окончательное решение о начале эвакуации граждан будет принято только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию Украины вместе с эвакуированными гражданами.

"В заведениях, которые были выбраны для размещения эвакуированных, работает команда специалистов. Сейчас проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы. Также важно организовать питание эвакуированных с минимальным количеством привлечения внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим", – добавила она.

Алгоритм эвакуации будет следующим:

  • будет организован самолет из Украины в Ухань для эвакуации ориентировочно 50 человек. Именно столько выразили предварительное согласие на эвакуацию;
  • на борту самолета будет присутствовать бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем будет находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними;
  • на борт самолета смогут попасть только те граждане Украины, которые пройдут в аэропорту медицинский контроль и заполнят информированное согласие на добровольную изоляцию на 14 дней в заведениях, которые определит Минздрав Украины;
  • перед посадкой в самолет пассажирам будет проведена термометрия медицинским персоналом. Люди с симптомами болезни не будут допущены в самолет;
  • самолет после рейса дезинфицирует специальная бригада по утвержденной схеме;
  • пассажиры самолета, экипаж и водители транспорта будут размещены в одноместных комнатах в отдельном здании или на отдельном этаже.

Посольство Украины в Китае заявляло, что эвакуация пройдет 11 февраля

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей. Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама.

Скалецкая заявила, что в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая.

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