Коронавирус 2019-nCoV. Минздрав утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя

11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что ее ведомство совместно с международными партнерами разработало алгоритм эвакуации граждан Украины из китайского Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.
Министр заявила, что окончательное решение о начале эвакуации граждан будет принято только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию Украины вместе с эвакуированными гражданами.
"В заведениях, которые были выбраны для размещения эвакуированных, работает команда специалистов. Сейчас проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы. Также важно организовать питание эвакуированных с минимальным количеством привлечения внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим", – добавила она.
Алгоритм эвакуации будет следующим:
Посольство Украины в Китае заявляло, что эвакуация пройдет 11 февраля.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей. Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама.
Скалецкая заявила, что в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая.