Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Японские власти могут разрешить сойти на берег пожилым пассажирам лайнера Diamond Princess – СМИ

Сегодня больные хроническими заболеваниями и пожилые пассажиры с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме, могут выйти на берег, потому что эта категория людей является наиболее подверженной риску заражения новым коронавирусом, пишет издание Kyodo.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медики считают, что пожилые люди с хроническими заболеваниями могут страдать от стресса в ситуации с карантином
Медики считают, что пожилые люди с хроническими заболеваниями могут страдать от стресса в ситуации с карантином
Фото: ЕРА

Японские власти планируют разрешить пожилым людям и пассажирам с хроническими заболеваниями сойти с борта круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в Йокогаме из-за коронавируса. Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на источники.

Судно будет находиться на карантине до 19 февраля, однако пассажиры из этой категории могут выйти на берег уже сегодня, пишет издание. 

По состоянию на 5 февраля, около 80% пассажиров судна – люди в возрасте 60 лет и старше, 215 человек – от 80 лет и 11 человек в возрасте от 90 лет.

По мнению медиков, пожилые люди с хроническими заболеваниями могут страдать от стресса в ситуации с карантином. Кроме того, они больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. Всего к 10 февраля 2019-nCoV выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей.

Теги: Япония, карантин, вирус, медики, лайнер, круиз, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS