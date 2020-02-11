Японские власти могут разрешить сойти на берег пожилым пассажирам лайнера Diamond Princess – СМИ

Сегодня больные хроническими заболеваниями и пожилые пассажиры с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японской Йокогаме, могут выйти на берег, потому что эта категория людей является наиболее подверженной риску заражения новым коронавирусом, пишет издание Kyodo.

Медики считают, что пожилые люди с хроническими заболеваниями могут страдать от стресса в ситуации с карантином Фото: ЕРА

Японские власти планируют разрешить пожилым людям и пассажирам с хроническими заболеваниями сойти с борта круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в Йокогаме из-за коронавируса. Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на источники.

Судно будет находиться на карантине до 19 февраля, однако пассажиры из этой категории могут выйти на берег уже сегодня, пишет издание.

По состоянию на 5 февраля, около 80% пассажиров судна – люди в возрасте 60 лет и старше, 215 человек – от 80 лет и 11 человек в возрасте от 90 лет.

По мнению медиков, пожилые люди с хроническими заболеваниями могут страдать от стресса в ситуации с карантином. Кроме того, они больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. Всего к 10 февраля 2019-nCoV выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей.