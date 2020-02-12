Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Китае число жертв нового коронавируса достигло 1113

Общее число инцифированных коронавирусом 2019-nCoV жителей Китая составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больницы. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
От нового вируса умерло более тысячи человек
От нового вируса умерло более тысячи человек
Фото: ЕРА

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больницы. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

77 подтвержденных случаев были зарегистрированы в Гонконге, Макао и на Тайване.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, медицина, жертвы, больницы, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Комментатором онлайн-трансляции "Евровидения 2020" в Нидерландах станет трансгендер
Комментатором онлайн-трансляции "Евровидения 2020" в Нидерландах станет трансгендер
"Я не ощущаю почву под ногами". Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Доэрти рассказала о своем состоянии после диагностирования рецидива рака
"Я не ощущаю почву под ногами". Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Доэрти рассказала о своем состоянии после диагностирования рецидива рака
У новорожденной дочери Йовович обнаружили тяжелую форму желтухи
У новорожденной дочери Йовович обнаружили тяжелую форму желтухи
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS