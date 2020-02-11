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26 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Минздрав

В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве.

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В течение шестой недели на ОРВИ заболел 260 871 человек
В течение шестой недели на ОРВИ заболел 260 871 человек
Фото: pixabay.com

С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерло 26 человек. Об этом 11 февраля сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

В течение шестой недели ОРВИ заболел 260 871 человек, из них 68% – дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализировано 95 364 человека, 76,8% из них – дети.

С 1 октября от гриппа вакцинировалось 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделало 161 543 человека, отметили в центре.

Во время прошлого эпидсезона гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, 64 из них умерли.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1731213767003344

По состоянию на 5 февраля 2020 года было известно о 15 случаях смерти от осложнений гриппа.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, медицина, смерть, грипп, эпидемия, дети, украинцы, ОРВИ
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