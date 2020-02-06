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В Украине массово раскупили медицинские маски

Представители Министерства здравоохранения Украины встретились с дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками для решения проблемы нехватки масок на складах.

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В Украине дефицит медицинских масок
В Украине дефицит медицинских масок
Фото: pixabay.com

В Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке. Об этом 6 февраля в Киеве на брифинге по распространению коронавируса заявил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский. Видео брифинга опубликовано на Facebook-странице Минздрава Украины.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", – сказал Андрей Скипальский.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/1019447225097945/

Сейчас в Украине, по данным Минздрава, в большинстве областей превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, а с начала эпидсезона в Украине от гриппа умерло 15 человек.

Как сообщает Минздрав, хирургические маски не защищают от болезни, они могут лишь удержать ваши бактерии, чтобы вы не заразили других. Поэтому маски рекомендуется надевать уже болеющим гриппом, если есть необходимость выйти из дому. Лучшие же методы для профилактики гриппа – ежегодная вакцинация, соблюдение гигиены, дезинфекция поверхностей и проветривание помещений.

За границей, в частности в странах Азии, маски сейчас массово носят из-за эпидемии коронавируса. Однако эксперты, опрошенные изданием The New York Times, уверяют, что маски не относятся к числу действенных способов профилактики.

Теги: грипп, эпидемия, Минздрав, ОРВИ, Андрей Скипальский
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