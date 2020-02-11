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В Минздраве заявили, что дефицита медицинских масок в Украине нет

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что наблюдается низкая активность аптек по закупке масок.

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Скалецкая уверяет, что дефицита масок в Украине нет
Скалецкая уверяет, что дефицита масок в Украине нет
Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

В Министерстве здравоохранения заявили, что дефицита медицинских масок в Украине нет. Об этом на брифинге в Киеве 11 февраля сказала министр Зоряна Скалецкая, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Дефицита нет. У нас четыре производителя, которые выпускают достаточно большое количество. Другое дело, чтобы аптеки их закупали. Нет ограничения со стороны производителей, есть низкая активность со стороны аптек", – сообщила она.

Министр надеется, что хотя бы в коммунальных аптеках маски будут постоянно в наличии.

"Мы общались с производителями, аптеками, местной властью, чтобы обеспечить наличие [масок], чтобы они закупали в достаточном количестве у производителей", – сказала Скалецкая.

6 февраля генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский заявил, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке.

Сейчас в Украине, по данным Минздрава, в большинстве областей превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, а с начала эпидсезона в Украине от гриппа умерло 15 человек.

Как сообщает Минздрав, хирургические маски не защищают от болезни, они "могут лишь удержать ваши бактерии, чтобы вы не заразили других". Поэтому маски рекомендуется надевать уже болеющим гриппом, если есть необходимость выйти из дому. Лучшие же методы для профилактики гриппа – ежегодная вакцинация, соблюдение гигиены, дезинфекция поверхностей и проветривание помещений.

За границей, в частности в странах Азии, маски сейчас массово носят из-за эпидемии коронавируса. Однако эксперты, опрошенные изданием The New York Times, уверяют, что маски не относятся к числу действенных способов профилактики.

Теги: грипп, Минздрав, Зоряна Скалецкая, ОРВИ
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