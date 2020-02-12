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Коронавирус 2019-nCoV. "Укрпошта" приостановила получение посылок для отправки в Китай

Из-за сокращения количества авиарейсов в Китай сроки доставки посылок из этой страны в Украину могут быть увеличены; по этой же причине будет приостановлена отправка посылок в обратном направлении, сообщили в "Укрпошті".

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Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения коронавирусом, подчеркнули в "Укрпошті"
Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения коронавирусом, подчеркнули в "Укрпошті"
Фото: Укрпошта / Facebook

"Укрпошта" с 12 февраля приостановила получение посылок для отправки в Китай. Об этом сообщила пресс-служба украинского перевозчика накануне. 

"В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – сказано в релизе. 

В "Укрпошті" отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. 

"ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", – подчеркивается в сообщении. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инфицированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 8204 человека.

Теги: Украина, Китай, ВОЗ, авиарейсы, Укрпошта, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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