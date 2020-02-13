"Правительство кормит нас "завтраками". Украинцы, которые ждут эвакуации из Уханя, записали видеообращение

Все, кто хочет вернуться в Украину из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, готовы находиться в изоляции и подписали согласие на карантин, подчеркнул один из авторов видеообращения Святослав Гарасюк.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого пока не произошло Фото: hromadske.ua

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, заявили, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации. Их видеообращение "Громадському" предоставил Святослав Гарасюк, который сейчас находится в Ухане.

"С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас "завтраками" о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Каждый день меняется информация: нет мест в Украине, негде нас поселить", – рассказала одна из украинок.

Гарасюк рассказал телеканалу, что общежитие в Ухане, где живут он и его знакомые, закрыто на карантин.

"Нас выпускают исключительно в магазины, супермаркеты, которые работают только до обеда. Сейчас работают далеко не все магазины, в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", – рассказал мужчина.

Еще один украинец, который ждет эвакуации, подчеркнул, что все, кто хочет вернуться в Украину, согласились находиться в изоляции.

"Мы хотим обратиться к министру здравоохранения [Зоряне Скалецкой]: все люди, которые хотят вернуться домой, дали согласие и заполнили все формы для прохождения 14-дневного карантина", – сказал он.

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого пока не произошло. Минздрав Украины утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней".

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия", – заявил он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инфицированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 8204 человека.