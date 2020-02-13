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В Лондоне женщина с коронавирусом приехала в больницу на такси Uber

Гражданка Китая, прилетевшая с родины несколько дней назад, стала первой заболевшей новым коронавирусом в британской столице. Всего в стране на данный момент инфицировано девять человек.

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О судьбе водителя такси не сообщается
О судьбе водителя такси не сообщается
Фото: ЕРА

В Лондоне женщина, заподозрившая у себя инфицирование новым коронавирусом, приехала в больницу, воспользовавшись такси Uber. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел 9 февраля. Женщина обратилась в больницу района Луишем, где ей выдали маску для лица и доставили в специальную зону для проведения анализов. 

12 февраля тест показал положительный ответ. Это первый случай заболевания новым вирусом в Лондоне.

Женщина – гражданка Китая. Она прилетела в Лондон недавно. Сейчас ее перевели в специализированный центр при больнице Святого Томаса в Лондоне.

Весь медицинский персонал, контактировавший с пациенткой, находится под наблюдением. О судьбе водителя такси не сообщается.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии, отмечает телеканал.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Теги: Великобритания, Лондон, такси, больница, Uber, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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