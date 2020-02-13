В Украине из-за вспышки китайского коронавируса спрос на медицинские маски вырос в 50 раз

Из-за повышенного спроса медицинские маски в Украине подорожали вдвое, до 4 грн за штуку, сообщил основатель сети "Медтехника+" Алексей Давиденко.

В Украине на данный момент не подтверждено ни одного случая заражения китайским коронавирусом Фото: EPA (архив)

За последние три недели в Украине в 50 раз вырос спрос на медицинские маски на фоне информации о распространении нового коронавируса в Китае. Об этом пишет “НВ Бизнес” со ссылкой на участников рынка.

Так, основатель сети “Медтехника+” Алексей Давиденко заявил, что обычно в Украине продается около 3−5 млн масок в год с учетом потребностей медицинских сотрудников.

“Через наши интернет-магазины мы ежедневно получаем заказы на 3−5 тыс. масок. Если еще полгода назад среднестатистический покупатель приобретал по одной-две маски, то сейчас – по 50–100 штук, т.е. спрос вырос в 50 раз”, – отметил он.

Кроме того, из-за повышенного спроса средняя стоимость маски выросла вдвое, до 4 грн за штуку.

Генеральный директор сети аптек TAS Валерий Гудзенко заявил изданию, что в последние недели также выросли продажи противовирусных и противовоспалительных препаратов – примерно на 10−15%.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания. Общее количество подтвержденных случаев заражения – более 45 тыс.

В Украине на данный момент не подтверждено ни одного случая заражения. Однако коронавирусом 2019-nCoV заразились несколько украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess. Судно стоит на карантине в порту японской Иокогамы с 3 февраля.