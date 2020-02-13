Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Число инфицированных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 218

За сутки на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов японской Иокогамы, число заболевших новым коронавирусом выросло на 44 человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В числе новых заболевших член экипажа
В числе новых заболевших – член экипажа
Фото: ЕРА

Число инфицированных новым коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, возросло до 218. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

На лайнере за сутки подтвердили 44 новых случая. Среди заболевших – один член экипажа и 29 граждан Японии, сообщает телеканал.

По состоянию на 12 февраля заболевших было 174.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. 10 февраля 2019-nCoV был выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Теги: медицина, Япония, карантин, лайнер, круиз, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна СМИ
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS