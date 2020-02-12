В Лондоне начали тестировать новую вакцину против коронавируса

Разработкой вакцины занимаются ученые из Имперского колледжа в Лондоне.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне начали испытания на животных вакцины против новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Исследователь Пол Маккей рассказал агентству, что сейчас ученые привили вакциной лабораторных мышей. Исследователи надеются, что в течение следующих нескольких недель они смогут определить реакцию антител крови мышей на коронавирус.

Ученые Имперского колледжа признали, что не могут быть уверены в том, насколько продвинулись исследования других команд в этом направлении. В частности, китайское государственное информационное агентство Xinhua процитировало местное сообщение о том, что шанхайский университет также ввел тестовую вакцину мышам. Но местный отчет, как пишет AFP, цитирует неназванные источники, и не было никакого официального объявления о китайских тестах.

Ученые Имперского колледжа надеются, что исследование коронавируса SARS, которое прошло почти два десятилетия назад, может ускорить процесс создания вакцины против китайского коронавируса.

Маккей отметил, что после завершения испытаний на мышах, которые могут занять несколько месяцев, можно будет начинать испытания на людях, которые также будут длиться несколько месяцев.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.