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За сутки жертвами коронавируса в Китае стал 121 человек

По состоянию на полночь 14 февраля в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV достигло 63 851.

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Излечились и выписались из больниц в Китае уже 6723 человека
Излечились и выписались из больниц в Китае уже 6723 человека
Фото: ЕРА

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1380 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению.

За сутки в стране умер 121 заболевший. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

В целом излечились и выписались из больниц уже 6723 человека. 10 204 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Число инфицированных в Гонконге, Макао и Тайване составляет 81. Из них пятеро вылечились, один человек умер.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.

Теги: Китай, жертвы, больницы, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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