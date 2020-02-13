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В КНДР казнили чиновника, нарушившего карантин. Он пошел в общественную баню, вернувшись из Китая – СМИ

Северокорейский чиновник был помещен в карантин после возвращения из рабочей поездки в Китай в начале февраля, утверждает южнокорейское издание DongA.

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Официального подтверждения информации о казни северокорейского чиновника не поступало
Официального подтверждения информации о казни северокорейского чиновника не поступало
Фото: ЕРА

В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мер в связи с распространением китайского коронавируса. Об этом 13 февраля со ссылкой на источники в КНДР сообщило южнокорейское издание DongA.  

По данным источника издания, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Однако мужчина якобы нарушил условия содержания и посетил общественную баню. Позже его задержали и расстреляли, утверждает источник.

Официального подтверждения о казни чиновника не поступало.

Издание отмечает, что жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын требовал, чтобы с нарушителями карантина разбирались "по законам военного времени".

Британская телерадиокорпорация BBC летом 2019 года отмечала, что к сообщениям о казнях в КНДР следует относиться с осторожностью: эту информацию крайне сложно проверить из-за закрытости страны; кроме того, часто сообщения, распространенные южнокорейскими СМИ и властями, не подтверждаются.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным на 12 февраля, в мире подтверждено более 45 тыс. случаев заражения инфекцией. Есть ли заболевшие в Северной Корее, неизвестно. В отчетах ВОЗ страна не упоминается.

Теги: Ким Чен Ын, Северная Корея, смертная казнь, коронавирус
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