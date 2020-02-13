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В Минздраве Украины рассказали, есть ли коронавирус у членов экипажа контейнеровоза, который направляется в Одессу

До прибытия в Украину судно CMA CGM URAL заходило в порты Египта, Ливана, Турции и Румынии, все члены экипажа прошли проверку на наличие признаков болезни Сovid-19. Эпидобстановка на корабле нормальная, уверяют в украинском Министерстве здравоохранения.

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В Одесском порту ждут прибытия судна из Китая
В Одесском порту ждут прибытия судна из Китая
Фото: ЕРА

У членов экипажа китайского контейнеровоза CMA CGM URAL, который 13 февраля прибывает в порт Одессы, нет подозрения на заболевание Сovid-19, которое вызывается коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. По информации представителей компании – владельца судна приняты соответствующие меры и ведется контроль за состоянием членов экипажа.

"До прибытия в Украину судно осуществляло заходы в порты в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа прошли проверку соответствующими службами на наличие у них признаков Сovid-19. Никакого подозрения не обнаружено. Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания Сovid-19 и учитывая срок 27 дней, прошедший от выхода судна из порта в Китае до прихода в порт Одесса, а также проверки членов экипажа судна, эпидемическая ситуация на судне является благополучной", – заявили в Минздраве.

По прибытии в Одессу все члены экипажа пройдут температурный скрининг и в случае подозрения на болезнь будут направлены в медицинские учреждения. Также проведут тест на Сovid-19, отметили в министерстве.

Санитарно-карантинная служба Одесского порта 13 февраля приведена в повышенную готовность накануне прибытия китайского контейнеровоза, писали местные издания. 27 января судно прибыло в один из портов Шри-Ланки, где оказалось, что у шести членов команды высокая температура.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19.

Теги: Одесса, Китай, корабль, болезнь, Минздрав, коронавирус, ОРВИ, Covid-19
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