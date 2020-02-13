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В Китае сменили руководство Хубэя и Уханя, где бушует коронавирус

Свои должности покинули секретарь партийного комитета провинции Хубэй Цзян Чаолян и секретарь городского комитета Уханя Ма Гоцян.

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Цзян Чаолян (справа) оставил должность секретаря парткомитета провинции Хубэй
Цзян Чаолян (справа) оставил должность секретаря парткомитета провинции Хубэй
Фото: EPA

В китайской провинции Хубэй и ее столице Ухане, которые являются эпицентром эпидемии коронавируса, сменили партийное руководство. Об этом 13 февраля сообщает китайский телеканал CGTN.

Секретарь партийного комитета провинции Цзян Чаолян оставил свою должность. Его заменил 63-летний Ин Юн, мэр Шанхая с 2017 года. До перевода в Шанхай он был председателем суда провинции Чжэцзян. 

Также отправлен в отставку секретарь городского комитета Уханя Ма Гоцян, его заменил бывший секретарь горкома Цзинаня Ван Чжулинь.

CGTN отмечает, что это первые значительные кадровые решения в руководстве Хубэя. 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Теги: Китай, эпидемия, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус, Хубэй
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