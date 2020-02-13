Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Ужгороде изолировали гражданина КНР, который сам обратился в инфекционную больницу

Признаков коронавируса у китайца не обнаружено, заявили в Закарпатской областной инфекционной больнице.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней
Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней
Фото: ЕРА

30-летний гражданин Китая, приехавший в Ужгород на поезде из Киева, добровольно обратился в инфекционную больницу, его немедленно изолировали на 14 дней. Об этом сообщает Uzh Inform.

Врачи поместили его в особый бокс, допуская возможность заражения коронавирусом.

"Учитывая, что он приехал из Китая, мы гражданина изолировали. Но хочу сразу всех успокоить: у него нет никаких клинических признаков, нет температуры и каких-либо проявлений этого заболевания. Просто с целью изоляции, поскольку, как известно, инкубационный период определен на сегодня в 14 дней", – заявил директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Интернет-ресурс напоминает, что в Закарпатской области нет тест-систем для определения коронавируса 2019-nCoV; лабораторно этот вирус можно пока что определить только в Киеве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерло 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19.

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.

Теги: Китай, Ужгород, больница, инфекция, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS