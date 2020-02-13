В Ужгороде изолировали гражданина КНР, который сам обратился в инфекционную больницу

Признаков коронавируса у китайца не обнаружено, заявили в Закарпатской областной инфекционной больнице.

30-летний гражданин Китая, приехавший в Ужгород на поезде из Киева, добровольно обратился в инфекционную больницу, его немедленно изолировали на 14 дней. Об этом сообщает Uzh Inform.

Врачи поместили его в особый бокс, допуская возможность заражения коронавирусом.

"Учитывая, что он приехал из Китая, мы гражданина изолировали. Но хочу сразу всех успокоить: у него нет никаких клинических признаков, нет температуры и каких-либо проявлений этого заболевания. Просто с целью изоляции, поскольку, как известно, инкубационный период определен на сегодня в 14 дней", – заявил директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Интернет-ресурс напоминает, что в Закарпатской области нет тест-систем для определения коронавируса 2019-nCoV; лабораторно этот вирус можно пока что определить только в Киеве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерло 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19.

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.