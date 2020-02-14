Коронавирусом могут заразиться до двух третей населения планеты – ВОЗ

Отсутствие экспресс-тестов на новый китайский коронавирус и легкая форма заболевания у некоторых людей могут затруднять отслеживание распространения вируса. По мнению советника при Всемирной организации здравоохранения Айры Лонджини, изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус.

В ВОЗ считают, что принимаемые в Китае меры дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией Фото: ЕРА

Коронавирусом 2019-nCoV могут заразиться до двух третей населения планеты, об этом 13 февраля заявил советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, пишет агентство Bloomberg.

Моделирование Лонджини основано на данных, согласно которым каждый зараженный человек обычно передает болезнь двум-трем людям. По словам экспертов, отсутствие экспресс-тестов и легкая форма заболевания у некоторых людей также затрудняет отслеживание распространения вируса.

Лонджини считает, что изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус. По его словам, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.

В ВОЗ считают, что принимаемые в Китае меры дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.