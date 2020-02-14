Скалецкая назвала новую дату возвращения украинцев из Уханя

По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, задержки с возвращением украинцев из очага коронавируса нет. За ними вылетит самолет с бригадой медиков.

Скалецкая сообщила, что есть четыре варианта размещения эвакуированных из Уханя Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Самолет за гражданами Украины, желающими вернуться на родину из китайского Уханя, который стал эпицентром опасного коронавируса, вылетит 18 февраля. Об этом в эфире телеканала "1+1" 13 февраля сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Эвакуация намечена на 19 февраля, отметила глава Минздрава.

"Паника – самый большой враг. На самом деле с нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, есть чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку, за авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает вопрос выделения средств, принятие алгоритмов, как это должно происходить. Задержки нет. Имеет место планомерная, размеренная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и в то же время дать возможность всем чувствовать себя в безопасности относительно вероятного распространения заболевания. На сегодня принято решение, согласованное со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут на территории Украины", – заявила Скалецкая.

Из Украины в Китай направляется бригада врачей, которая будет сопровождать эвакуируемых.

Она подчеркнула, что на рейс сядут только здоровые люди, у которых нет симптомов коронавирусной инфекции, но всех прибывших все равно минимум на 14 дней отправят на карантин.

Скалецкая не уточнила, где будут изолированы украинцы, вернувшиеся из Уханя, отметив, что анализируются четыре варианта.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого не произошло. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней".

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.