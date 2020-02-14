В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, состояние здоровья команды проверят

Трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM Ural, идущий под флагом Мальты, вечером 13 февраля прибыл в Одессу, судно ошвартовалось у 42-го причала одесского порта, сообщает "Думская" .

В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. 27 января, когда CMA CGM Ural стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шести членов экипажа поднялась температура.

Компания привлекла медиков, которые проверили состояние моряков и заявили, что у них была обычная ОРВИ. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV в каждом порту команду тщательно проверяют.

Как пишет "Думская", в экипаже контейнеровоза есть один украинец. На одесском морвокзале его встречали родители, они отказались общаться с прессой.

Перед самым заходом контейнеровоза в Одессу Министерство здравоохранения Украины заявило, что у членов экипажа нет подозрения на Сovid-19 – болезнь, вызываемую коронавирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.