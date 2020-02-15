Гончарук: Эвакуация украинцев из Уханя запланирована на 18 февраля

Украинские власти предпринимают "все меры", чтобы коронавирус 2019-nCoV не был завезен в Украину и не был распространен на территории государства, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Эвакуация украинцев, которые находятся в китайском Ухане, запланирована на 18 февраля. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 февраля.

"Эвакуация запланирована на 18 число... Многим людям страшно. Правительство точно эвакуирует на следующей неделе людей, которые хотят вернуться в Украину", – заявил премьер.

Гончарук отметил, что сейчас украинские власти рассматривают "три-четыре" объекта для эвакуации, каждый из которых готовится принимать людей из Уханя. Премьер отказался сообщать, где находятся эти объекты.

"Почему, собственно, мы такой длительный период времени готовимся? Потому что в мире сейчас разная информация о том, как распространяется вирус, какие меры должны быть приняты. Появились публикации научные, которые говорят о том, что инкубационный период длится не 14 дней, а больше. Люди, которых мы поместим в изолированное пространство, – они также, к сожалению, вынуждены будут некоторое время находиться в изоляции. И если в 10-й, например, день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", – добавил он.

Премьер подчеркнул, что оснований для паники нет.

"Мы принимаем все меры, чтобы вирус гарантировано не был завезен и не был распространен на территории Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая, мы сейчас делаем все, чтобы это не произошло, и надеемся, что в ближайшие недели, месяцы это не произойдет", – резюмировал он.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объясняла, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину на следующий день, 19 февраля.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого не произошло. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней".

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.