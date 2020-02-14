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Новичок "Манчестер Юнайтед" не тренируется с командой из-за угрозы коронавируса

Нигерийский нападающий Одион Игало до перехода в "Манчестер Юнайтед" выступал в чемпионате Китая за "Шанхай Шеньхуа".

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Клуб поместил Игало на двухнедельный карантин
Клуб поместил Игало на двухнедельный карантин
Фото: EPA

Нигерийский новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало не тренируется с командой из-за угрозы коронавируса, пишет британское издание The Times.

По информации источника, клуб поместил нападающего на двухнедельный карантин, сейчас Игало тренируется в Манчестере, но не на клубной базе.

Нигериец перешел в "Манчестер Юнайтед"  на правах аренды из китайского клуба "Шанхай Шеньхуа".

Две недели – инкубационный период нового коронавируса, который распространен в Китае. После истечения этого срока Игало сможет приступить к тренировкам с командой.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Теги: футбол, Китай, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, коронавирус 2019-nCoV
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