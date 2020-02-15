Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Коронавирус 2019-nCoV. Милованов заявил, что из-за возможной остановки заводов в Китае украинский экспорт может увеличиться

По словам министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае открывает "определенные возможности" для Украины.

Милованов: Так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно
Милованов: Так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, – это для нас важно
Фото: kmu.gov.ua

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае может быть приостановлена работа части заводов, что, в свою очередь, даст Украине возможность увеличить экспорт своей продукции. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 февраля. 

По его словам, речь идет о продукции металлургической отрасли. 

"На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы... ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, – это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт. Потому что мир будет замещать производство тех заводов в других местах", – сказал он. 

Ведущий остановил министра, отметив, что так не стоит говорить, "потому что будут цитировать где-нибудь на английском языке и это будет звучать не очень хорошо". 

Милованов также выразил мнение, что вспышка коронавируса не оказывает прямого влияния на бизнес в Украине. 

"Те страны, экономика которых связана плотно с экономикой Китайской Республики, – они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем [в экономическом плане] – влияние было бы совсем другим", – сказал он. 

Министр отметил, что после вспышки коронавируса стоимость на экспортируемую из Украины руду частично снизилась, но на фоне повышения цены на 29%, которое произошло в январе, "не оправдывается тем падением, потому что рост был намного больше". 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Теги: Украина, Китай, экономика, промышленность, экспорт, металлургия, Тимофей Милованов, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS