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Украина планирует эвакуировать из Китая 74 человека – Минздрав

Среди людей, которых эвакуируют из китайского Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, 49 граждан Украины и 25 иностранцев, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на 20 февраля
Эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на 20 февраля
Фото: ЕРА

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека. Об этом 17 февраля во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы говорим о 49 украинцах и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам", – рассказал Ляшко.

Он подчеркнул, что все эвакуированные граждане будут находится на карантине.

Ляшко добавил, что не может озвучит, где именно украинцы будут находится на карантине.

"На сегодняшний день, есть два четко выбранных учреждения, которые я не могу озвучить, но они есть и по ним ведется подготовка. Один из них основный, а один – резервный на случай, если что-то произойдет во время эвакуации", – рассказал он.

Он отметил, что людей будут эвакуировать пассажирским самолетом.

Ляшко говорил, что эвакуация запланирована на 20 февраля. Он подчеркивал, что в Украину доставят только здоровых людей.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, из них три человека умерли.

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, но двое украинцев заболело на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама.

Теги: Украина, Китай, самолет, эвакуация, пневмония, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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