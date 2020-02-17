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Во Львовской области митинговали из-за информации, что эвакуированных из Китая украинцев поселят в местном санатории

Глава Яворовской районной государственной администрации Львовской области Андрей Шумский заявил, что информация о поселении эвакуированных из Китая украинцев в местный санаторий "Шкло" не соответствует действительности.

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В Яворовской районной государственной администрации призвали людей прекратить панику
В Яворовской районной государственной администрации призвали людей прекратить панику 
Фото: lmn.in.ua

16 февраля в населенном пункте Шкло Яворовского района Львовской области люди вышли на митинг из-за информации, что украинцев, эвакуированных из Китая, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, поселят в местном санатории "Шкло", сообщает "Львівська мануфактура новин".

Работница санатория рассказала, что в "Шкло" приезжала комиссия из Киева и смотрела, есть ли в нем условия для содержания эвакуированных украинцев. По ее словам, таких условий нет.

Глава Яворовской районной государственной администрации Андрей Шумский подтвердил ее слова и заверил, что санаторий непригоден для поселения этих граждан.

"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которую распространяют, – фейк. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного советов – не допустить поселения людей на карантин в Шкло. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь", – заявил он.

https://www.facebook.com/Yavorivrayrada/posts/3409959975741597

По словам директора санатория Игоря Кухара, с 16 марта заведение начинает работать в штатном режиме. Здесь ожидают отдыхающих.

Руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий написал в Facebook, что пока не получал поручений от Минздрава Украины по подготовке объектов Львовской области для размещения на карантине украинцев, которых эвакуируют из Китая.

"В случае изменений по ситуации общественность будет уведомлена", – добавил он.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/2666298656740125

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, неприспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц". Гончарук заявил, что украинцев, которых эвакуируют из Китая, поместят под карантин в наиболее безопасном объекте.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.  Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину на следующий день, 19 февраля. 

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Теги: Украина, Китай, митинг, эвакуация, санаторий, пневмония, Минздрав, Максим Козицкий, коронавирус 2019-nCoV
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