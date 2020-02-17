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Власти США забрали более 300 своих граждан – пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess

16 февраля два самолета, на борту которых находилось более 300 граждан США, пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess, вылетели из Японии в Соединенные Штаты. Только тем, у кого не было признаков заболевания коронавирусной инфекцией, позволили сесть на борт.

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По прибытии на родину пассажиров лайнера проверят медики
По прибытии на родину пассажиров лайнера проверят медики
Фото: ЕРА

Более чем 300 пассажирам-американцам круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса стоит на карантине у берегов Японии, разрешили вылететь в США. Об этом 16 февраля сообщил американский телеканал CNN.

Госдепартамент предоставил для этой цели два самолета.

Все пассажиры были обследованы на наличие признаков коронавируса до отъезда, только тем, у кого их не было, разрешили сесть на борт. После приземления их также осмотрят работники Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"Наша основа цель – обеспечить благосостояние и безопасность граждан США за рубежом", – заявили в Госдепартаменте.

Один из самолетов отправился к базе Военно-воздушных сил США Kelly Field в Техасе, другой – к авиабазе Travis в Калифорнии. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Теги: США, Япония, самолет, карантин, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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