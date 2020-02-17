Власти США забрали более 300 своих граждан – пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess

16 февраля два самолета, на борту которых находилось более 300 граждан США, пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess, вылетели из Японии в Соединенные Штаты. Только тем, у кого не было признаков заболевания коронавирусной инфекцией, позволили сесть на борт.

Более чем 300 пассажирам-американцам круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса стоит на карантине у берегов Японии, разрешили вылететь в США. Об этом 16 февраля сообщил американский телеканал CNN.

Госдепартамент предоставил для этой цели два самолета.

Все пассажиры были обследованы на наличие признаков коронавируса до отъезда, только тем, у кого их не было, разрешили сесть на борт. После приземления их также осмотрят работники Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"Наша основа цель – обеспечить благосостояние и безопасность граждан США за рубежом", – заявили в Госдепартаменте.

Один из самолетов отправился к базе Военно-воздушных сил США Kelly Field в Техасе, другой – к авиабазе Travis в Калифорнии.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.