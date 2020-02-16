Коронавирус 2019-nCoV. Жителям китайской провинции Хубэй запретили ездить на личных авто

В китайской провинции Хубэй, где зафиксирована самая массовая вспышка смертельного коронавируса, власти вводят жесткие ограничения на передвижения граждан.

Власти Китая запретили пользоваться личным транспортом жителям провинции Хубэй, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса 2019-nCoV. Об этом 16 февраля сообщает ВВС.

Запрет, который введен на неопределенное время, стал частью новых жестких ограничений, введенных в провинции.

Людям также рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Один человек из каждого домохозяйства получит разрешение раз в три дня выходить за самыми необходимыми покупками.

Вход в многоэтажках оставят открытым лишь один, его будут охранять, чтобы не зашли чужие.

При этом в Хубэй останутся закрытыми все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, отелей и больниц.

Ограничения касаются порядка 60 млн человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.