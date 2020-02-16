Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Коронавирус 2019-nCoV. Жителям китайской провинции Хубэй запретили ездить на личных авто

В китайской провинции Хубэй, где зафиксирована самая массовая вспышка смертельного коронавируса, власти вводят жесткие ограничения на передвижения граждан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В провинции Хубэй ограничивают передвижения граждан
В провинции Хубэй ограничивают передвижения граждан
Фото: ЕРА

Власти Китая запретили пользоваться личным транспортом жителям провинции Хубэй, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса 2019-nCoV. Об этом 16 февраля сообщает ВВС.

Запрет, который введен на неопределенное время, стал частью новых жестких ограничений, введенных в провинции.

Людям также рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Один человек из каждого домохозяйства получит разрешение раз в три дня выходить за самыми необходимыми покупками.

Вход в многоэтажках оставят открытым лишь один, его будут охранять, чтобы не зашли чужие.

При этом в Хубэй останутся закрытыми все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, отелей и больниц.

Ограничения касаются порядка 60 млн человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

Болезнь, которую вызывает коронавирус, назвали COVID-19.

Теги: Китай, автомобили, аптеки, продукты, запрет, больница, ограничения, больницы, власть, покупки, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Хубэй
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS