В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом – Минздрав

По состоянию на 16 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проинформировала в Facebook.
Всего в мире зарегистрировали 69 261 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 – летальные, сообщили в Минздраве.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.