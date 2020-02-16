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В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом – Минздрав

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире почти достигло 70 тыс., сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

По состоянию на 16 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проинформировала в Facebook. 

Всего в мире зарегистрировали 69 261 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 – летальные, сообщили в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1457211047775329

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

Теги: Украина, пневмония, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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