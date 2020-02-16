В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом – Минздрав

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире почти достигло 70 тыс., сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае Фото: ЕРА

По состоянию на 16 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проинформировала в Facebook.

Всего в мире зарегистрировали 69 261 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 – летальные, сообщили в Минздраве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.