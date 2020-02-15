Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе

Во Франции скончался турист из китайской провинции Хубэй, зараженный коронавирусом 2019-nCoV.

Во Франции зафиксировано 11 случаев заражения вирусом, все заболевшие приехали из Китая Фото: ЕРА

В Европе зарегистрирован первый случай смерти пациента от COVID-19, болезни, вызываемой новым коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщила журналистам министр здравоохранения и солидарности Франции Аньес Бузин, информирует BFM TV.

Умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января, сказала министр.

Пациент находился в парижской клинике "Биша" с 25 января в условиях строжайшей изоляции. Его состояние быстро ухудшалось, в течение последних нескольких дней оно оценивалось как критическое, добавила Бузин.

Всего во Франции на 14 февраля было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, все они связаны с историей пребывания пациентов в Китае.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане (провинция Хубэй).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. Также умерло два человека в Японии и на Филиппинах.