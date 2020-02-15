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Заражение коронавирусом 2019-nCoV впервые зафиксировано в Африке

Тест на коронавирус, проведенный гражданину Китая в Каире, дал положительный результат, сообщили в министерстве здравоохранения Египта.

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В каирском аэропорту приняли меры по выявлению пассажиров, зараженных коронавирусом
В каирском аэропорту приняли меры по выявлению пассажиров, зараженных коронавирусом
Фото: ЕРА

Египет стал первым африканским государством, в котором зафиксировано заражение коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщает Egypt Today, 14 февраля тест на коронавирус у гражданина Китая, прибывшего в Каир, дал положительный результат.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Египта Халед Мегахед сказал, что лабораторные тесты были проведены после прибытия мужчины в каирский международный аэропорт.

Никаких симптомов у инфицированного не наблюдается, однако после консультаций с представителями Всемирной организации здравоохранения были приняты "все необходимые меры". На специализированной машине скорой помощи инфицированного отвезли в больницу для карантина и последующего наблюдения, сказал Мегахед.

По его словам, на 14 дней изолированы по месту проживания все, кто находился в прямом контакте с зараженным человеком.

В ВОЗ подтвердили первый случай выявления COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом) в Египте.

Ранее, помимо Азии, случаи заражения 2019-nCoV фиксировались в Европе и Северной Америке.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. За пределами КНР умерло два человека – в Японии и на Филиппинах.

Теги: Египет, Китай, ВОЗ, больница, карантин, Каир, коронавирус 2019-nCoV
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