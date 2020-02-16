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В Житомире после возвращения из Китая изолируют китайцев, которые строят объездную дорогу – глава ОГА

Объявив об изоляции рабочих, которые вернутся в Украину после празднования китайского Нового года, глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко призвал не поддаваться панике.

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Бунечко сообщил, что госпитальные базы области готовы к приему пациентов
Бунечко сообщил, что госпитальные базы области готовы к приему пациентов
Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Строящая объездную дорогу вокруг Житомира китайская компания изолирует своих сотрудников, которые вернуться из Китая после празднования китайского Нового года. Об этом 15 февраля сообщил в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

"Получена информация, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. ...13 февраля прибыл один сотрудник, который был осмотрен и подвергнут медицинскому осмотру. В результате для предотвращения всех рисков руководством компании принято решение изолировать сотрудника на 14 дней. В дальнейшем все остальные сотрудники, прибывшие из Китая, будут изолированы", – написал он.

По словам главы ОГА, все госпитальные базы в Житомирской области готовы к приему таких пациентов.

"По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу около 40 сотрудников из КНР работало на объекте. На заседании временной комиссии по предотвращению китайского коронавируса, под председательством заместителя председателя Натальи Остапченко, Людмила Александрова, медработник базы, доложила членам комиссии, что 16 работников из КНР оставались на территории Украины", – рассказал Бунечко.

Он отметил, что служба автомобильных дорог в Житомирской области не намерена аннулировать контракты этих работников, "потому что государство несет значительные убытки".

"Не создаем панику, безопасность государства прежде всего", – заявил чиновник.

https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/posts/193768111993311

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. Также умерли три человека в Японии, на Филиппинах и во Франции.

На территории Украины не выявлены инфицированные китайским коронавирусом.

Теги: Китай, медицина, Житомир, строительство, КНР, Виталий Бунечко, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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