Телеканал "Россия 1" использовал находящуюся в Ухане украинку, чтобы заявить, что Киев не эвакуирует своих – эфир "Шустер LIVE"

Украинка Екатерина Бондарева рассказала в эфире программы "Шустер LIVE", что российское посольство отказалось эвакуировать из Уханя свою гражданку, которая просила об этом. Перед этим на телеканале "России 1" заявили после включения Бондаревой, что украинским властям – "стыд и позор".

13 февраля на телеканале "Россия 1" вышел сюжет о китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в программе российские пропагандисты использовали находящуюся в городе украинку Екатерину Бондареву, чтобы заявить, что власти Украины не забирают своих граждан.

Об этом 14 февраля шла речь в программе Савика Шустера "Шустер LIVE", фрагмент которой опубликован в Facebook.

Украинка рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что заранее купила билет на 4 февраля и "настроилась на дом", но Ухань 22 января закрыли на карантин.

"Стыд и позор украинским властям, стыд и позор. Надо забирать людей, надо приложить максимум, чтобы их забрать", – заявила после включения российская телеведущая Ольга Скабеева.

Сама Бондарева рассказала во время "Шустер LIVE", что в Ухане есть россиянка, которую посольство РФ отказалось эвакуировать из Уханя, несмотря на просьбы самой гражданки России.

"На почве этого и на фоне этого они вот сказали, что мы якобы просим об эвакуации. Но мы верим в нашу страну и думаем, что наша страна ничем не хуже, чем другие страны, – нас эвакуируют. Потому что [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович сказал, что Украина – это народ украинский, поэтому мы верим, что все-таки эвакуация будет 18-го числа", – прокомментировала украинка.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. Также умерли три человека в Японии, на Филиппинах и во Франции.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого не произошло. Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней". Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину на следующий день, 19 февраля.

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.