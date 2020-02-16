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ВОЗ подтвердила почти 52 тыс. случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 1669 смертей от COVID-19 – заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV.

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За последние сутки зафиксировано почти 1300 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки зафиксировано почти 1300 случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA

По состоянию на 16 февраля в мире подтверждено 51 857 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 51 174 из которых – в Китае. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшие сутки COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом) диагностирована у 1278 человек (1121 – в Китае).

По состоянию на 16 февраля коронавирус стал причиной смерти 1669 человек (трое из них скончались за пределами Китая).

График: who.int
График: who.int

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Covid-19
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