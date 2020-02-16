Украина поможет эвакуировать из Уханя граждан Аргентины

Граждане Украины и иностранцы, которых эвакуируют из Китая, должны пройти обязательный 14-дневный карантин по прилете в Киев.

Украинский самолет, который 19 февраля должен эвакуировать из китайского Уханя граждан Украины, заберет также 11 иностранных граждан. Об этом "BBC News Україна" сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что эвакуацию будет проводить гражданский самолет авиакомпании SkyUp. Он прибудет в Китай 18 февраля, возьмет на борт 56 человек, из которых 11 иностранцев, и на следующий день приземлится в Киеве. В Украину заберут граждан без признаков заражения, которые согласились пройти 14-дневный карантин по прилете.

Как говорится в сообщении министерства иностранных дел Аргентины, украинские власти сами предложили забрать из Китая аргентинских граждан. Из коммюнике следует, что аргентинцы также пройдут карантин в Украине.

Внешнеполитическое ведомство Аргентины выразило благодарность властям Украины и Китая за содействие в эвакуации граждан.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

В Украине случаев заболевания на данный момент не зафиксировано.

Болезнь, которую вызывает коронавирус, назвали COVID-19.