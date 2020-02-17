В Китае жертвами коронавируса COVID-19 стали 1770 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 70 548.

Более 10 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии Фото: ЕРА

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. 10 844 человека уже вылечились и выписаны из больниц, 10 644 находятся в тяжелом состоянии.

В Гонконге, Макао и Тайване зарегистрировано 87 случаев заболевания.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.