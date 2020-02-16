В Китае для борьбы с коронавирусом намерены использовать лекарства от Эболы и малярии

Власти Китая заявили, что некоторые существующие препараты “весьма эффективны” в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Китае тестируют различные препараты для борьбы с коронавирусом Фото: EPA

Китайские ученые тестируют некоторые существующие препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 15 февраля сообщило китайское агентство Xinhua.

В частности, ученые тестируют противомалярийный препарат Chloroquine Phosphate (хлорина фосфат), лекарство от гриппа Favipiravir (доступно на западном рынке) и Remdesivir, разработанный американскими фармацевтами для борьбы с лихорадкой Эбола.

Исследования проводятся в провинциях Гуандун и Хунань, а также в Пекине.

Власти Китая заявили, что указанные препараты “весьма эффективны” в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Агентство Reuters со ссылкой на сообщение Шанхайской биржи отмечает, что одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на производство Favipiravir как потенциального лекарства от COVID-19. После того, как препарат поступит в продажу, компания должна продолжить клинические испытания.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ, к 16 февраля в мире подтверждено 51 857 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 51 174 из которых – в Китае. От инфекции скончались 1669 человек (за пределами Китая – трое).