Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Китае для борьбы с коронавирусом намерены использовать лекарства от Эболы и малярии

Власти Китая заявили, что некоторые существующие препараты “весьма эффективны” в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Китае тестируют различные препараты для борьбы с коронавирусом
В Китае тестируют различные препараты для борьбы с коронавирусом
Фото: EPA

Китайские ученые тестируют некоторые существующие препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 15 февраля сообщило китайское агентство Xinhua.

В частности, ученые тестируют противомалярийный препарат Chloroquine Phosphate (хлорина фосфат), лекарство от гриппа Favipiravir (доступно на западном рынке) и Remdesivir, разработанный американскими фармацевтами для борьбы с лихорадкой Эбола. 

Исследования проводятся в провинциях Гуандун и Хунань, а также в Пекине.

Власти Китая заявили, что указанные препараты “весьма эффективны” в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Агентство Reuters со ссылкой на сообщение Шанхайской биржи отмечает, что одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на производство Favipiravir как потенциального лекарства от COVID-19. После того, как препарат поступит в продажу, компания должна продолжить клинические испытания.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ, к 16 февраля в мире подтверждено 51 857 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 51 174 из которых – в Китае. От инфекции скончались 1669 человек (за пределами Китая – трое).

Теги: Китай, ВОЗ, Пекин, вирус Эбола, Всемирная организация здравоохранения, малярия, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS