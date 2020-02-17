В Китае жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 1770 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 70 548.

Более 10 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии Фото: ЕРА

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV достигло 1770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. 10 844 человека уже вылечились и выписаны из больниц, 10 644 находятся в тяжелом состоянии.

В Гонконге, Макао и Тайване зарегистрировано 87 случаев заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 683 случая заражения коронавирусом в 25 странах. Три человека умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.