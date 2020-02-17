14 американцев, эвакуированных с лайнера у берегов Японии, заражены коронавирусом – Госдеп

В ходе эвакуации в США пассажиров с карантинного круизного лайнера Diamond Princess Государственный департамент получил уведомление, что тесты на коронавирус 14 пассажиров, которые были проверены несколько дней назад, дали положительный результат на COVID-19.

У 14 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на якоре у берегов Японии, был обнаружен коронавирус. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна. Перед посадкой на самолет все они были осмотрены медицинским персоналом из министерства здравоохранения и социальных служб США и признаны "бессимптомными" и годными к полету.

В ходе эвакуации официальные лица США получили уведомление, что тесты на коронавирус 14 пассажиров, которые были проверены несколько дней назад, дали положительный результат на COVID-19.

Эти люди были перемещены в специальную зону сдерживания на борту самолета. Они находятся под наблюдением медицинских работников, пишет пресс-служба Госдепа.

16 февраля сообщалось, что все пассажиры были обследованы на наличие признаков коронавируса до отъезда, и только тем, у кого их не было, разрешили сесть на борт.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.