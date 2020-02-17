Украина пока не планирует эвакуировать граждан с лайнера Diamond Princess — посольство

Об эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess, стоящего на якоре у берегов Японии, заявили лишь несколько государств, но в целом на судне находятся представители более 50 стран, отметили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

Все 25 граждан Украины, находящихся на лайнере, являются членами экипажа. Двое из них заразились коронавирусом Фото: ЕРА

Украина пока не намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом 17 февраля "Громадському" сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", — отметила представительница посольства.

Она добавила, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Сейчас ситуация находится под контролем.

Об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран, среди них США и Канада, но в целом на лайнере находятся представители более 50 стран, отметили в посольстве.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.