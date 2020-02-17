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Украина пока не планирует эвакуировать граждан с лайнера Diamond Princess — посольство

Об эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess, стоящего на якоре у берегов Японии, заявили лишь несколько государств, но в целом на судне находятся представители более 50 стран, отметили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

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Все 25 граждан Украины, находящихся на лайнере, являются членами экипажа. Двое из них заразились коронавирусом
Все 25 граждан Украины, находящихся на лайнере, являются членами экипажа. Двое из них заразились коронавирусом
Фото: ЕРА

Украина пока не намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом 17 февраля "Громадському" сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", — отметила представительница посольства.

Она добавила, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Сейчас ситуация находится под контролем.

Об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран, среди них США и Канада, но в целом на лайнере находятся представители более 50 стран, отметили в посольстве.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Теги: США, Украина, Китай, Япония, посольство, эвакуация, карантин, пневмония, лайнер, круиз, Йокогама, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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