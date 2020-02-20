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Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавирусной инфекции

Двое граждан Японии в возрасте 87 и 84 лет стали первыми жертвами коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess.

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19 февраля с борта лайнера сошла первая группа пассажиров
19 февраля с борта лайнера сошла первая группа пассажиров
Фото: ЕРА

В Японии умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженные новым коронавирусом. Они стали первыми жертвами среди пассажиров карантинного судна. Об этом сообщает телеканал NHK.

Оба граждане Японии – 87-летний мужчина и 84-летняя женщина.

Заболевание у них развивалось на фоне проблем со здоровьем. На прошлой неделе их эвакуировали с судна и госпитализировали.

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели.  

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Япония, карантин, вирус, жертвы, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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