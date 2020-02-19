Пассажиры Diamond Princess начали сходить на берег

Сегодня на берег в японском порту Иокогама сойдут первые 500 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые провели две недели на карантине в порту японского города Иокогама, начали сходить на берег. Об этом сообщает телеканал NHK.

Первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат, выйдут на сушу сегодня. По данным телеканала, речь идет о группе в 500 человек.

До выходных все незараженные пассажиры покинут судно.

Те из них, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 18 февраля общее число заболевших на лайнере составляет 542.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели. Карантин планируют снять 19 февраля.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах.