В Японии испытают препараты от ВИЧ в лечении коронавируса

По словам спикера правительства Японии Есихидэ Суги, испытание будет проводиться в центральной больнице Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии.

Япония протестирует лекарство от ВИЧ в качестве препарата для борьбы с коронавирусом Фото: pixabay.com

Япония готовится начать клиническое испытание по применению препарата против ВИЧ в качестве лечения коронавируса. Об этом сообщил спикер правительства Японии Есихидэ Суга, сообщает The Japan Times.

Суга уточнил, что испытание будет проводиться в основном в центральной больнице Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии, но он отказался сообщить, сколько времени может потребоваться для тестирования лекарства.

У берегом Японии сейчас стоит лайнер Diamond Princess, на котором выявили 542 случая заражения коронавирусом. Всего на борту 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели. Карантин планируют снять 19 февраля.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 18 февраля число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования.