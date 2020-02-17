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Китай начал обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

Китайские банки начали выдавать клиентам деньги, которые прошли обработку с помощью ультрафиолетового излучения или высоких температур и были опечатаны в течение одной – двух недель.

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По данным СМИ, использованные банкноты могут уничтожить
По данным СМИ, использованные банкноты могут уничтожить
Фото: ЕРА

Финансовые учреждения Китая в целях борьбы с коронавирусом начали дезинфицировать национальную валюту – китайские юани. Об этом пресс-служба правительства страны проинформировала 15 февраля.

Банки обрабатывают банкноты с помощью ультрафиолетового излучения или высоких температур, после чего опечатывают на 7–14 дней. Центробанк обязал финучреждения выдавать клиентам только те купюры, которые прошли стерилизацию. 

Кроме того, банкам предложили по возможности выдавать новые банкноты. 

По данным Global Times, деньги, полученные в больницах, автобусах, а также на так называемых мокрых рынках, где продаются свежее мясо, рыба, продукты и другие скоропортящиеся товары, подлежат уничтожению.

Согласно исследованию проекта Public Library of Science, проведенному в 2017 году, на поверхности банкноты может находиться 397 видов бактерий, а вирус гриппа выживает до 12 дней. По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус может жить на поверхностях в течение нескольких часов и гибнет под воздействием дезинфицирующих средств. 

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2 (ранее известный как 2019-nCoV), вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Китай, валюта, банки, деньги, банкноты, инфекция, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV
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