Украинцев, заболевших коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии, могут выписать на этой неделе – посольство

Двое украинцев, заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама, чувствуют себя хорошо, сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

Двое украинцев, заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама, могут выйти из больницы на этой недели. Об этом 17 февраля УНН сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

"По прогнозам, я думаю, что на этой неделе их обоих могут отпустить, потому что у них положительная абсолютно динамика. Они чувствуют себя хорошо. Поэтому они отбудут свой срок карантина – 14 дней, процедура такая – должны быть два негативных анализа", – рассказали в посольстве.

Отмечается, что украинцы смогут вернуться в Украину или продлить контракт на лайнере.

В посольстве добавили, что новых случаев заражение коронавирусом среди украинцев нет.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.