Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Коронавирус 2019-nCoV. В РФ принудительно госпитализировали пациентку

Россиянка Алла Ильина утверждала, что самовольно покинула больницу, так как полностью здорова и имеет результаты анализов, подтверждающие, что у нее нет коронавируса. Суд решил, что она представляет угрозу для общества и должна находиться в карантинном боксе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время судебного заседания в зале было много журналистов
Во время судебного заседания в зале было много журналистов
Фото: fontanka.ru

В РФ суд удовлетворил иск главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой о принудительной госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы имени Боткина. Об этом 17 февраля сообщила "Фонтанка".

Суд согласился с мнением представителей Роспотребнадзора о том, что Алла Ильина представляет угрозу для общества и должна находиться в карантинном боксе. Сама Ильина утверждала, что полностью здорова и имеет на руках результаты отрицательных анализов.

Женщину увезли в больницу скорой помощи из зала суда. Она пробудет в стационаре до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию.

Сторона защиты намерена обжаловать решение.

34-летняя Ильина, у которой заподозрили коронавирус, самовольно покинула больницу 11 февраля. В медучреждение она попала после возвращения из Китая.

Российская журналистка Елена Рыковцева обратила в Facebook внимание, что во время судебного заседания в зале было много журналистов.

"Суд таки принял решение о ее принудительной госпитализации. Теперь-то ее нужно госпитализировать вместе с судом", – отметила она.

https://www.facebook.com/elena.rykovtseva/posts/1221038111431663

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, три человека умерли.

Теги: Россия, Китай, пневмония, больницы, Елена Рыковцева, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS